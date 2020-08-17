17 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri TikTok krizi sürüyor! Bir ülke daha harekete geçti

TikTok krizi sürüyor! Bir ülke daha harekete geçti

 devlet televizyonu , çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait  uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini talep etti. 'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
ABONE OL
TikTok krizi sürüyor! Bir ülke daha harekete geçti

İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi. SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

GEREĞİNDEN FAZLA BİLGİ TOPLUYOR
TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

TikTok fenomenlerine hapis cezası! TİKTOK FENOMENLERİNE HAPİS CEZASI!
Trumptan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname TRUMP'TAN TİKTOK VE WECHAT İLE İŞ YAPMAYI YASAKLAYAN İKİ KARARNAME
Facebook hisseleri rekor düzeyde! TikTok benzeri uygulama haberi sonrası... FACEBOOK HİSSELERİ REKOR DÜZEYDE! TİKTOK BENZERİ UYGULAMA HABERİ SONRASI...
ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı! ABD, HÜKÜMET ÇALIŞANLARINA TİKTOK İNDİRMESİNİ YASAKLADI!
Trumptan flaş TikTok kararı: 15 Eylüle karar süre verildi TRUMP'TAN FLAŞ TİKTOK KARARI: 15 EYLÜL'E KARAR SÜRE VERİLDİ
Trumptan flaş TikTok açıklaması: ABDde yasaklayacağız TRUMP'TAN FLAŞ TİKTOK AÇIKLAMASI: ABD'DE YASAKLAYACAĞIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA