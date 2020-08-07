07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

Başkanı , ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait uygulamaları ve ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
ABONE OL
Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

Her iki uygulama için ayrı ayrı yayımlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların 'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

Kararnamelerde, ABD'nin ve 'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde merkezli platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA