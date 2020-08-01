01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan uygulamasıyla ilgili Başkanı 'tan flaş açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, merkezle sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız

TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

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