Trump'tan flaş TikTok açıklaması: ABD'de yasaklayacağız
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan TikTok uygulamasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.
Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.
Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.
Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.