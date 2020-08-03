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Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

ABD Başkanı , ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde merkezli sosyal medya platformu 'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok'un ABD'de yasaklanması tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtti.

Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullandı.

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok'u ABD'de yasaklamak için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

Microsoft'tan bugün yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, Trump ile görüştüğü ifade edilmişti.

Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı bildirilen açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

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