Trump'tan flaş TikTok kararı: 15 Eylül'e karar süre verildi

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullandı.

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok'u ABD'de yasaklamak için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.