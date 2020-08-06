06 Ağustos 2020, Perşembe
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ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı!

Son dakika haberi... Senatosu, hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına merkezli sosyal medya platformu 'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'in öncülüğünde Senato Genel Kuruluna sunulan tasarı, bugün oylandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı!

Tüm Senatörlerden "evet" oyu alarak, oy birliğiyle onaylanan tasarı federal hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına TikTok'u indirmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı!

Senatör Hawley, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "TikTok büyük bir ulusal güvenlik riskidir ve hükümet cihazlarında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisinin de onayını alması durumunda, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı!

- ABD'de TikTok'un yasaklanması tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıklamıştı.

ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı!

Aynı gün Microsoft'tan yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, Trump ile görüştüğü ifade edilmişti. Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı bildirilen açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanılmıştı.

ABD, hükümet çalışanlarına TikTok indirmesini yasakladı!

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

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