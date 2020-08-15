15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye çağrı: Hatadan dönün

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye çağrı: Hatadan dönün

Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri () ile arasındaki anlaşmaya tepki göstererek BAE'ye "hatadan dönün" çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2020
ABONE OL
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye çağrı: Hatadan dönün

İran devlet televizyonuna göre, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." dedi.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullandı.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten İsrail-BAE anlaşmasına tepki: Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttır AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ: FİLİSTİN DAVASINA YÖNELİK SİYASİ BİR SUİKASTTIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan BAE-İsrail anlaşmasına tepki İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN BAE-İSRAİL ANLAŞMASINA TEPKİ
ABD Temsilciler Meclisinden İsrail-BAE anlaşmasına tepki ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ
İsrail-BAE Anlaşmasına Türkiyeden sonra bir tepki de İrandan: Büyük bir aptallık İSRAİL-BAE ANLAŞMASI'NA TÜRKİYE'DEN SONRA BİR TEPKİ DE İRAN'DAN: BÜYÜK BİR APTALLIK
Libyadan BAE-İsrail anlaşmasına tepki LİBYA'DAN BAE-İSRAİL ANLAŞMASINA TEPKİ
Cumhurbaşkanlığından İsrail-BAE anlaşmasına tepki CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ
Hamastan BAE ve İsrail arasındaki barış anlaşmasıyla ilgili flaş açıklama HAMAS'TAN BAE VE İSRAİL ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA