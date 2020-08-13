13 Ağustos 2020, Perşembe
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Hamas'tan BAE ve İsrail arasındaki barış anlaşmasıyla ilgili flaş açıklama

'tan ve arasında imzalanan barış anlamasıyla ilgili açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, ''BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir.'' ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Hamas'tan BAE ve İsrail arasındaki barış anlaşmasıyla ilgili flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Reuters Ajansı, üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden aldığı bilgiye göre, anlaşma İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngörüyor.

HAMAS'TAN ANLAŞMAYA ÇOK SERT TEPKİ

''BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir.''

ANLAŞMANIN ADI "İBRAHİM"

Öte yandan Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmanın isminin 'İbrahim Anlaşması' (the Abraham Accord) olduğunu söyledi. İsrail ve BAE'den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.

NETANYAHU'DAN İLK DEĞERLENDİRME

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ile BAE arasındaki normalleştirme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

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