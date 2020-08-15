Öldürdüğü sevgilisini çukura atıyordu! Kameralara yakalandı...

Arjantin'de bir ev sahibi, evinin güvenlik kamerasında bir adamın sırtında taşıdığı içi dolu çuvalı evin yakınında bulunan çukura attığını görünce durumu polise bildirdi. Çukurda bulunan çuvalı inceleyen polis çuval içinde bazı kesimleri kesilmiş bir kadına ait ceset bulunca, kameraya takılan adamın kimliğinin bulunması için çalışma başlattı. Polisin kısa çalışması sonrası kimliğini tespit ettiği 28 yaşındaki Edgar Martínez isimli adam gözaltına alındı.