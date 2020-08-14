ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BAE ile İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diğer bir Trump-Netanyahu anlaşmasıyla enayi yerine konulmayacağız." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili kadın üyesi Tlaib, paylaşımında, "Rant anlaşması karşılığında zaten kontrol ettiği toprakları çalmadığı için Netanyahu'yu kutlamayacağız." yorumunu yaptı.

Özünde meselenin planlı, resmi ilhak değil, devam eden yıkıcı bir ırk ayrımı olduğunu kaydeden Tlaib, buna son verme mücadelesinde bir araya gelen İsrailliler ve Filistinliler arasında dayanışmayı teşvik etmeye odaklanılması, halkın yanında durulması gerektiğini belirtti.

Tlaib, "Bu Trump-Netanyahu anlaşması, Filistinlilerin çektiği acıyı hafifletmeyecek, daha da normalleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını, BAE ile normalleşme anlaşması karşılığında ertelediğini açıklamıştı.

Trump da İsral'in, söz konusu ilhak planını geçici olarak ertelemesini, "büyük bir olay" ve "İsrail'de barışı sağlamak için cesur bir adım" olarak nitelendirmişti.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.