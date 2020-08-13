Cumhurbaşkanlığından İsrail-BAE anlaşmasına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'İsrail-BAE anlaşması'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamasında, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.
Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.