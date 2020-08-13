13 Ağustos 2020, Perşembe
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Cumhurbaşkanlığından İsrail-BAE anlaşmasına tepki

'- anlaşması'na tepki gösterdi. açıklamasında, " halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Cumhurbaşkanlığından İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.

Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.

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