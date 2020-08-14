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Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'tan flaş sözler: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

'ın ile yaptığı sözde anlaşma ülkeyi ikiye böldü. Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan , Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ülkesi için "tehlike oluşturduğunu" belirtti. Ayrıca Çipras, "Ayasofya'yı camiye dönüştüren Erdoğan, dünyada İslam hareketinin lideri olma yolunda." yorumunu yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'tan flaş sözler: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

, partisine yakın yayın organlarından Efsin gazetesine yazdığı makalede, 'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN DÜNYADA İSLAM HAREKETİNİN LİDERİ OLMA YOLUNDA"

"'nin, konusunda ABD'den aldığı desteği ve Avrupa Birliği'nin () zayıflığını kullanarak bölgede büyük bir deniz gücü olmaya giriştiğini" savunan Çipras, "Bununla birlikte Ayasofya'yı camiye dönüştüren Erdoğan, dünyada İslam hareketinin lideri olma yolunda." ifadesini kullandı.

"MISIR İLE YAPILAN ANLAŞMA TEHLİKELİ"

Çipras, ile yaptıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "çok kötü olmadığını" kaydederek, "Ancak ile yapılan anlaşmada 'ın attığı geri adımlar tehlike oluşturuyor ve bunun çözümü için de ulusal diplomatik ve savunma stratejileri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge () anlaşmaları yapmıştı.

, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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