Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'tan flaş sözler: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

"MISIR İLE YAPILAN ANLAŞMA TEHLİKELİ"

Çipras, İtalya ile yaptıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "çok kötü olmadığını" kaydederek, "Ancak Mısır ile yapılan anlaşmada Yunanistan'ın attığı geri adımlar tehlike oluşturuyor ve bunun çözümü için de ulusal diplomatik ve savunma stratejileri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.



