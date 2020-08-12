Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm taşları yerinden oynattı! Mısır- Yunanistan MEB anlaşmasında “Rodos” krizi

Atina yönetimiyle Mısır arasında yapılan anlaşmaya Yunanistan'da hükümet ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. Yunanistan medyası ise, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı sözde Münhasir Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlerlenmesi konusundaki pazarlığın detaylarını yazdı. "Vima Tis Kiriakis" gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın MEB anlaşmasında 28'inci merideyenden 15'inci meridyene çekilmesi diğer bir anlamda sınırın daha doğuya kaydırılması üzerine itiraz eden Darbeci Cumhurbaşkanı El Fettah- Sisi yönetimindeki Mısır'ın, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı anlaşmayı hatırlattı.

