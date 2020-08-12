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Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm taşları yerinden oynattı! Mısır- Yunanistan MEB anlaşmasında “Rodos” krizi

, önce Libya anlaşmasıyla sonrada bölgedeki hamlesi ile 'de tüm taşları adeta yerinden oynattı. 'ın eski Kotzias, Yunanistan ile arasında varılan anlaşmayı "kaba" olarak nitelendirirken Yunan köşe yazarı Yunanistan’ın Mısır ile yaptığı sözde Münhasir Ekonomik Bölge’nin () belirlenmesi konusundaki pazarlığın detaylarını yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm taşları yerinden oynattı! Mısır- Yunanistan MEB anlaşmasında “Rodos” krizi

'in 'de faaliyete geçmesinin ardından alarma geçti. Yunanistan ve 'ın Doğu Akdeniz'de yaptığı anlaşma 'nin Oruç Reis hamlesi ile boşa çıktı.

Atina yönetimiyle Mısır arasında yapılan anlaşmaya Yunanistan'da hükümet ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. Yunanistan medyası ise, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı sözde Münhasir Ekonomik Bölge'nin () belirlerlenmesi konusundaki pazarlığın detaylarını yazdı. "" gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın MEB anlaşmasında 28'inci merideyenden 15'inci meridyene çekilmesi diğer bir anlamda sınırın daha doğuya kaydırılması üzerine itiraz eden Darbeci Cumhurbaşkanı El Fettah- Sisi yönetimindeki Mısır'ın, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı anlaşmayı hatırlattı.

YUNAN YAZAR: RODOS'ÜN BÖLÜNMESİ KABUL EDİLDİ

Aggelos Athanasopoulou, "Vima Tis Kiriakis" gazetesindeki "Dünyada böyle bir devlet yok" başlıklı makalesinde Kiryakos Miçotakis hükümetinin Mısır ile anlaşma konusunda aceleye getirildiğini ifade etti. Köşe yazarı Athanasopoulou, Atina hükümetinin, MEB'in batı sınırının 28'inci meridyen olarak belirlenmesi ve daha sonra 15'inci meridyene çekilen sınırın Mısır tarafından kabul görmediğini dile getirerek, " Mısır, MEB sınırının 28'inci meridyenden 15'inci meridyene çekilmesini reddetti. Dolayısıyla Kahire yönetimi, eski Kotzias ile yapılan anlaşmaya işaret etti. Atina hükümeti Rodos'un bölünmesini adeta kabul etmiş gözüküyor" dedi.

YUNANİSTAN ESKİ DIŞİLERİ BAKANI'NDAN ANLAŞMAYA TEPKİ

Öte yandan, Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan ile Mısır arasında varılan anlaşmanın taban çizgisi olmayan, "kaba" ve "net koordinatları" olmadan yazıldığını söyledi.

Nikos Kotzias, anlaşmanın ilk taslak metni ile imzalanan son taslak metninin aynı olmadığını dikkat çekerek, "Mısır'a büyük tavizler verildi. Anlaşmanın uluslararası bir geçerliliği-meşruluğu yok" diyerek tepki gösterdi. Kotzias açıklamaları Mısır-Yunanistan anlaşmasına ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Bu anlaşma, Türkler tarafından kullanılacak. Neyi imzalayacağını bilmeden Kahire'ye gittiğini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kendisinden öğrendim. Sanırım ne imzaladığını anlamadı. Soru farklı, Miçotakis, Dendias'ın ne yapacağını biliyor muydu? Öyleyse, neden ona söylemedi? Değilse, o zaman tüm hükümet anlaşmadan haberi yok muydu?"


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