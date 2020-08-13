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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Doğu Akdeniz için İsrail’e koştu!

Türkiye'nin Oruç Eeis hamlesi Yunan tarafını fena bozguna uğrattı. , ile ülkesi arasındaki faaliyetlerini ve ’de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail’e gitti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Doğu Akdeniz için İsrail’e koştu!

basınında yer alan haberlere göre, Dendias, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinin ardından Başbakan tarafından kabul edilecek.

Haberlerde, Dendias'ın İsrailli yetkililerle iki ülke arasındaki faaliyetleri ile meselesini görüşeceği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias'ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan'a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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