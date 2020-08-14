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Lübnan'dan yardım elini uzatan Türkiye’ye teşekkür yağmuru

Lübnan devleti Beyrut’taki patlamanın yaralarını sarmaya çalışıyor. Vakit kaybetmeden ve karşılık beklemeden yardım elini uzatan Türkiye’ye Lübnan’ın birçok kademesinden teşekkür geliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Lübnan'dan yardım elini uzatan Türkiye’ye teşekkür yağmuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilci olarak görevlendirmesinin ardından Beyrut'ta temaslarına başlayan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyet, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildi. Diyab, görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası yaraları sarmaya yönelik gösterdiği ilgi ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

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Heyetin görüştüğü Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da "Türkiye, patlamanın ilk anından itibaren Lübnan'ın yanında yer aldığı, yardımlar konusunda hızlı davrandığı, Lübnan'daki Lübnanlılar, Suriyeliler ve Filistinlilerin yardımına koştuğu için Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyoruz" dedi. Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği de Başkan Erdoğan'a ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkür yayınladı. Eski Milletvekili Halid Dirar ise "Türkiye yardım getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti ise Fransa'nın Lübnan'ı işgal dönemini hatırlattı" dedi. Araştırmacı Vail Necm de "Türk heyeti kardeşce karşılandı" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAYDA HASTANESİ İÇİN TALİMAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'da yaptırdığı Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hizmete alınması için Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirdi.Türkiye'nin Lübnan'da inşa ettiği ve yaklaşık 10 yıl önce tamamlanmasına rağmen, Lübnan hükümetinden kaynaklı nedenlerden dolayı hizmete alınamayan Sayda Türk Hastanesi'nin bir an açılması için Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma başlatıldı ve dün bir heyet Lübnan'a gitti.

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SEMBOL MABETLER ONARILACAK
Türkiye, Beyrut'un sembolleri niteliğindeki Muhammed el-Emin Camisi ve Meceriyye Kilisesi'nin onarımını üstlenmek istiyor. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl yaptığı açıklamada "Lübnan'a yönelik siyasetimizde mezhep ve din ayrımı yapmıyoruz. Bizim için Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkes Lübnanlıdır" dedi.

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