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Son dakika: Rusya'dan koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama: 2 hafta içinde hazır olacak

Son dakika haberi... 'nın geliştirdiği 'Sputnik-V' isimli (Covid-19) aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Rusya'dan koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama: 2 hafta içinde hazır olacak

Dünya Rusya'dan gelen haberi konuşuyor. Dün Putin tarafından açıklanan corona virüse karşı geliştirilen açı ile ilgili yeni bir haber geldi.

NTV'nin haberine göre, Rus medyasının Rusya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, 'Sputnik-V' isimli aşının ilk partisi 2 hafta içinde hazır olacak.

Aynı haberlere göre, 12 ay içinde aşıdan 500 bin doz üretilmesi planlanıyor.

DSÖ verilerine göre, Rusya'nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

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