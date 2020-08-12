12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kudüs’te bir Filistinli’nin evi daha yıkıldı! Küçük kızın sözleri yürek parçaladı: Dur! Bu kadar yeter

, çeşitli bahaneler öne sürerek işgal altındaki Filistinliler’in evlerini yıkmaya, yerleşimci Yahudileri Filistinlilerin topraklarına yerleştirmeye devam ediyor. Dün gece ise ’in şehrinde bir Filistinli’nin evi daha yıkıldı. Filistinli genç kız, işgalci İsrail tarafından yerle bir edilen evi için gözyaşlarına boğuldu. çaresizce “Dur! Bu kadar yeter!” diyerek haykırdı. Bu sözler yürek parçaladı. Sabah'tan Damla Kaya'nın haberi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Kudüs’te bir Filistinli’nin evi daha yıkıldı! Küçük kızın sözleri yürek parçaladı: Dur! Bu kadar yeter

İsrail, çeşitli bahaneler öne sürerek işgal altındaki Filistinliler'in evlerini yıkmaya, yerleşimci Yahudileri Filistinliler'in topraklarına yerleştirmeye devam ediyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri İsrail tarafından işgal altında tutulan Filistin'de yaşanan hak ihlallerine ise ses çıkarmıyor. Dün gece de Filistin'in Kudüs şehrinde bir Filistinli'nin evi yıkıldı.

Kudüs’te bir Filistinli’nin evi daha yıkıldı! Küçük kızın sözleri yürek parçaladı: Dur! Bu kadar Yeter KUDÜS'TE BİR FİLİSTİNLİ'NİN EVİ DAHA YIKILDI! KÜÇÜK KIZIN SÖZLERİ YÜREK PARÇALADI: DUR! BU KADAR YETER

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKMAYA DEVAM ETTİ
İsrail güçleri buldozer ile Filistinli bir ailenin evini yıkarken Filistinli küçük kız çocuğu, kardeşi ve yaşlı bir kadın gözyaşlarına boğuldu.

Filistinli küçük kız yıkım esnasında çaresizce "Dur! Bu kadar yeter!" diyerek haykırdı. Gözyaşlarına boğulan Filistinli ailenin bu anları kameralara yansıdı. Filistinli ailenin evi ise yerle bir oldu.

DAMLA KAYA/SABAH

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