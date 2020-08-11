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Rusya ilk tescilli korona virüs aşısını dünyaya duyurdu! İşte aşıdan ilk fotoğraflar ve Putin'den flaş açıklama

Devlet Başkanı , Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu. Ayrıca Putin corona virüs aşısı ile ilgili çok kritik mesajlar verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Rusya ilk tescilli korona virüs aşısını dünyaya duyurdu! İşte aşıdan ilk fotoğraflar ve Putin'den flaş açıklama

Devlet Başkanı , Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor.

KIZI AŞIYI VURDURDU

Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Rus lider Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

DSÖ'DEN İLK YORUM

Rusya'nın aşı açıklamasına 'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

RUS AŞISININ ADI 'SPUTNİK V' OLDU

Aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.

İŞTE RUSYA'NIN SERVİS ETTİĞİ AŞISINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

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