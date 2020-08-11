11 Ağustos 2020, Salı
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Doğu Akdeniz'de çirkin provokasyon! Rumların yardımına Fransa koştu...

Son dakika haberine göre; 'nin 'deki hamlelerine çirkin provokasyon geldi. Çaresiz kalan Rumların yardımına koştu. Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Doğu Akdeniz'de çirkin provokasyon! Rumların yardımına Fransa koştu...

Son dakika haberi... Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, 'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve 'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Eylül ayında Fransa ile Güney Rum yönetimi () arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.

Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Fransa ve GKRY özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () karşıtı ittifakların da başını çekiyor.

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