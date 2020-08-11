Doğu Akdeniz'de çirkin provokasyon! Rumların yardımına Fransa koştu...
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerine çirkin provokasyon geldi. Çaresiz kalan Rumların yardımına Fransa koştu. Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.
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Son dakika haberi... Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.
Eylül ayında Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.
Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.