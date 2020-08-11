Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.



