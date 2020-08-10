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MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması: Araştırma gemisine refakat ve koruma sağlanıyor

Milli , 'nin 'deki deniz yetki alanlarında faaliyetlerine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine tarafından refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması: Araştırma gemisine refakat ve koruma sağlanıyor

MSB'den yapılan açıklamada, ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır. " ifadelerine yer verildi.

Son dakika: MSB’den Oruç Reis paylaşımı: TSK tüm tedbirleri aldı SON DAKİKA: MSB'DEN ORUÇ REİS PAYLAŞIMI: TSK TÜM TEDBİRLERİ ALDI

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