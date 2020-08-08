Başkan Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var

Yunanistan ve Mısır, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. Türkiye, bu anlaşmayı 4 ana başlıkta "yok hükmünde" ilan etti.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konu ile alakalı yaptığı değerlendirmede Merkel'in ricası sonrası sondajı durdurduklarını ve Atina ile müzakereye açık olduklarını ancak Yunanistan'ın sözünde durmadığını ifade etti. Açıklamasının devamında "Biz sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve Barbaros Hayrettin'i göreve gönderdik" diyen Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Yunan medyası "Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında" haberini paylaştı.

TÜRKİYE RESTİ ÇEKTİ: YOK HÜKMÜNDEDİR

Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de korsan bir anlaşmaya imza attı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, bu anlaşmayı 4 ana başlıkta "yok hükmünde" ilan etti.

1-) ADALAR YETKİ ALANI OLUŞTURAMAZ: Türkiye, Yunan adalarının karasuları dışında deniz yetki alanı oluşturamayacağını belirtti. Buna göre bölgedeki Yunan adaları dikkate alınarak Mısır ile Yunanistan arasında deniz sınırı belirlenemez. Uluslararası yargı kararlarını örnek gösteren Türkiye, kendi deniz sınırlarını bölgedeki Yunan adalarını dikkate almadan ana karalar göz önünde tutarak belirlemiş durumda.

2-) BM'YE BİLDİRDİĞİMİZ DENİZ SINIRLARINA AYKIRI: İki ülke arasında imzalanan korsan anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de BM'ye bildirdiği deniz sınırlarını ihlal ediyor.

3-) TÜRKİYE-LİBYA DENİZ SINIRINI İHLAL EDİYOR: Korsan anlaşma; Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını da ihlal ediyor.

4-) TPAO RUHSATLARI DA İHLAL EDİLİYOR: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Akdeniz'de petrol arama için aldığı ruhsatlar da korsan anlaşma ile ihlal ediliyor.Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var

DOĞU AKDENİZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ HAZIRLIĞI

Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken, Türkiye bir Navtex daha yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre; 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin Navtex ilanı bir meydan okuma olarak yorumlanıyor.