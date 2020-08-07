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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama: Hiçbir kıymetiharbiyesi yok

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Giriş: 07.08.2020 15:00
Güncelleme:07.08.2020 15:00
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok"

Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok." ifadesini kullandı.

"Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz." diye konuştu.

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