Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi...

Türkiye, Oruç Reis'in ardından Barbaros Hayrettin Paşa gemisi için de NAVTEX ilan etti. Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar kullanacağını her seferinde dile getiren Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin de bu bölgede çalışacağını duyurdu.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

A Haber canlı yayınına bağlanan Askeri Stratejist Doc. Dr. Murat Koç, Memleket Meselesi programında son gelişmeleri değerlendirdi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.



NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti