Yine Çin yine bulaşıcı hastalık! Korkutan gelişme!

Birçok insan için, fareler evde istenmeyen misafirler olmaktan öteye gitmez. Ancak koronavirüsün doğduğu yer olan ve özellikle son aylarda sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Çin'de yemek masasında bir ziyafet olabilirler.

On binlerce çiftçi onları yetiştirdi, şefler onları farklı yönemlerle pişirdi ve dünyayı dize getiren koronavirüs pandemisi ticareti durdurana kadar 'bambu faresi yemek için 100 neden' gibi listeler üretildi.