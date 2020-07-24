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Navtex ilanının ardından tutuşan Yunanistan'a uluslararası hukuktan kötü haber

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Giriş: 24.07.2020 23:49
Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında Navtex ilan etmesi ile birlikte, Yunanistan’da büyük bir telaş cereyan etmiş ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı gerilimi yeniden yükselmişti. Yunanistan, Meis adasını gerekçe göstererek, Türkiye'yi Anadolu Yarımadasına hapsetme girişiminde bulunarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir alıklık sergilerken, peşinden gittiği davanın hiçbir hukuki zemini bulunmuyor. Daha önce uluslararası hukukta alınan emsal kararlarda da Yunanistan’ın savını destekler nitelikte bir örnek bulunmuyor. Yunanistan’ın davasını haksız çıkaracak davaların sayısı ise bir hayli fazla.
Navtex ilanının ardından tutuşan Yunanistan'a uluslararası hukuktan kötü haber
Navtex ilanının ardından tutuşan Yunanistan'a uluslararası hukuktan kötü haber
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