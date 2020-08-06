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Libya'dan son dakika açıklaması: Darbeci Hafter'e destek için 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı

Başkanı Halid el-Mişri, "'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz. Bir aylık sürede (darbeci Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Libya'dan son dakika açıklaması: Darbeci Hafter'e destek için 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı

Libya'da yaşanan savaşın seyri değişiyor. Darbeci Hafter'e güç sağlayanlar hukuku hiçe sayarak ona yardımını sürdürüyor.

"Sahte anlaşma" ve görüşmelerle zaman kazanan Hafter taraftarları gizli açık kirli oyunlarını sahneye sokuyor.

İŞTE DARBECİ HAFTER'E DESTEĞİN BÜYÜKLÜĞÜ

Son dakika açıklaması Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'den geldi.

Mişri, "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz. Bir aylık sürede (darbeci Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı." bilgisini paylaştı.

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