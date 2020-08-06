Sapık milyarder Jeffrey Epstein skandalında yeni gelişme! Prenses Diana'nın nedimesi de götürülmüş!

"TACİZE UĞRAMADIM AMA TACİZ EDİLENLER İÇİN ADALET İSTİYORUM"

NTV'nin haberine göre; şimdi evli ve dört çocuk annesi olan 44 yaşındaki Hambro, herhangi bir tacize uğramadığını veya herhangi bir tacize tanık olmadığını söyleyerek, tecavüze uğrayan ve taciz edilenlerin "hak ettikleri adaleti elde etmelerini" umduğunu belirtti.

Yayınlanan mahkeme dosyalarında, Hambro'nun, pedofil milyarderin New Mexico ve Little St James'teki çiftliğine yaptığı ziyaretlerin ardından Epstein'ın Gulfstream jetiyle adasına uçtuğu ortaya çıktı.