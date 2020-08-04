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Almanya “Hamburg” firkateynini Libya açıklarına gönderdi

Birleşmiş Milletlerin (BM) 'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği () tarafından 'de başlatılan İrini operasyonunda görev yapacak “” adlı Alman firkateyni Libya açıklarına doğru yola çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Almanya “Hamburg” firkateynini Libya açıklarına gönderdi

Almanya'nın kuzeyindeki Wilhelmshaven kentinden yola çıkan, ağustos ortasında Libya açıklarında göreve başlayacak "Hamburg" firkateyninde 250 Alman askeri bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Libya'ya yönelik uygulanan silah ambargosunu denetleme, yasa dışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplama ve kaçakçılığı önleme gibi görevleri bulunan firkateyn 5 ay görev yaptıktan sonra 20 Aralık'ta Wilhelmshaven'e dönecek.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mürettebatın görev süresince karaya çıkmayabileceği ifade edildi.

İRİNİ OPERASYONU

AB, BMGK'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyonu başlatma kararı almıştı.

Karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Alman Meclisi, İrini operasyonuna asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi mayıs başında onaylamıştı.

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