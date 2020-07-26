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Mossad ajanı Bernard Henri Levy Libya'da! Libya ordusu önünü kesti

, ve Suriye'den sonra 'da da ortaya çıktı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri,  ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Levy'nin Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulunduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Mossad ajanı Bernard Henri Levy Libya'da! Libya ordusu önünü kesti

Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere ve YPG/PYD/PKK'ya yaptığı ziyaretler ile bilinen Bernard Henri Levy Libya'da ortalığı karıştırdı. Levy'nin Misrata'ya gelmesinden ve İsrail'i destekleyen tavrından ötürü Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanan ziyaretin ardından Konsey tarafından açıklama yapıldı.

Mossad ajanı Bernard Henri Levy Misrata'ya geldi

LİBYA SORUŞTURMA TALEP ETTİ!

Mişri açıklamada, "Levy'nin, Fransa'nın savaş suçlusu Hafter'e (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri) destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata'ya girişine izin verilmesine şaşırdık. Yetkili makamlardan bu ziyaretle ve ziyaret davetini yapanlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Terhune yol güzergahı Libya ordusu tarafından kapatıldı.

Libya ordusundan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, Batı Bölgesi'ne bağlı ortak operasyon gücünün, Levy'in Terhune kentini ziyaret etmesine engel olmak için kent önlerine doğru ilerlediğini söyledi.

Söz konusu yetkili, Levy'in, üst makamlardan onay gelmediği için Terhune'ye girişine izin verilmediğini bildirdi.

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