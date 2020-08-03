Almanya'dan yardım isteyen Yunanistan yine zırvaladı! Türkiye'ye küstah sözler: Eğer olay çirkinleşirse...
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege gerilimi sürüyor. Türkiye'nin Meis Adası etrafında NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan korsan NAVTEX ile karşılık verdi. Türkiye, Yunanistan'ın NAVTEX'inin geçerli olmadığını söyledi. Birçok gemi ile bölgeye hareket edilirken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, paniğe kapılarak Almanya'dan yardım istedi. Almanya, Türkiye'den diplomasiye şans vermesi ricasında bulundu. Gerilim bir nebze de olsa düşerken, Yunanistan kontrolsüz sözler ile tahriklerini sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Savunma Danışmanı Alexandros Diakopoulos açıklamalarda bulunarak "Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeyi amaçladığını" açıkladı. İşte Diakopoulos'un Yunan medyasına verdiği röportajda kullandığı skandal ifadeler...
Türkiye - Yunanistan hattında Ege gerilimi tansiyon bir nebze düşse de sürüyor. Yunanistan, Türkiye'nin bölgedeki gücünün artması sonrası kapı kapı dolaşırken, AB ve Fransa'dan yardım istedi. Yunanistan istediği desteği bir türlü bulamazken, Türkiye'nin Meis Adası'na doğru hareket etmesi ile paniğe kapıldı ve Almanya'dan yardım istedi. Almanya, Türkiye'den diplomasiye şans vermesi isteğinde bulundu.
Türkiye, sorunların çözümünde diplomasiye her dönem öncelik verdiğini belirtirken, haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduğunu da bildirdi. Tansiyon düşünce Yunanistan'a yine bir haller oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Savunma Danışmanı Alexandros Diakopoulos tahrik eden açıklamalarda bulundu.
"YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE DİYALOG KURARAK NE ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR?"
Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye röportaj veren Diakopoulos, "Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor" sorusunun yanıtını verdi. Diakopoulos, "Başlıktaki sorunun yanıtını yazabilmek için son 1 yılda olanlara bakmak gerek. Türkiye'den çok büyük sayıda mülteci geldi. Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık, Ankara ile Trablus arasındaki deniz anlaşması ve hidrokarbon araması için lisans süreci ile birlikte Yunan adaları üzerindeki Türk savaş uçaklarının uçması gibi sorunlar yaşandı" dedi.
KÜSTAH İFADELER KULLANDI
Türkiye'nin Meis Adası'na hareket etmesi ile etekleri tutuşan Yunanistan, Almanya'dan yardım istediğini unuttu. Diakopoulos, küstah ifadeler kullanarak, "Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.