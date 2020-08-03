İran'da 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Son 24 saatte 200'den fazla kişi vefat etti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 17 bin 405'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 215 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 17 bin 405'e çıktı. Ülkede 2 bin 598 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 312 bin 35'e ulaştığı açıklandı.