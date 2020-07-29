Atina medyasını çileden çıkaran haber: Yunan ordusu drone için Türkiye'ye ihtiyaç duydu!
Yunan ordusunun drone için Türk firmasına ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Ordu firmadan ilk etapta 50 cihaz alırken ülkenin Türkiye'ye bağımlılığı Yunan medyasını kızdırdı. Yunan medyası Başbakan Miçotakis'e hesap sorarken Yunan ordusuna drone satan firma olan Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştirildiğini söyledi.
Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarına uzaktan hayran hayran bakan Yunanistan bu konuyu bir adım öteye taşıyıp satın alma işlemine geçti. Yunan ordusu Türk firması Assuva'dan 50 adet drone alırken ülke medyası da bu duruma tepki gösterdi.
Yenişafak'ın haberine göre, Yunan medyası çıkan drone iddiaları hakkında Başbakan Miçotakis'e hesap sorarken bu haberin doğru olup olmadığı konusunda cevap vermesini istedi.
ŞİRKETİN BİR NATO ÜYESİ ORDUYA İLK SATIŞI
Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri'nin ardından NATO ve AB üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü drone satmaya hazırlandıklarını belirterek şu bilgileri verdi:
"Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet drone, Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti.
Ürettiğimiz drone'lar daha çok havadan arama kurtarma çalışmaları, yer altı sığınaklarının tespiti, ormanda örtü altında canlı ya da cansız insan arama – bulma konularında hizmet verecek. Bu ülkeye yüksek teknoloji ürünü drone satışı konusunda gerekli izinler alındı. Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştiriyoruz."