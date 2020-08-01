Son dakika: Avrupa'da islamofobi yükseliyor! Danimarka'da 60 kişiye “Örtünme Yasası” ihlali cezası

Danimarka Devlet Televizyonu DR'nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka'da 60 kişiye kamuoyunda "burka ve peçe" yasası olarak da bilinen "Örtünme Yasası"na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

60 KİŞİYE CEZA

Ceza uygulanan 60 kişinin arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenler de olduğu belirtildi.

Danimarka'da 1 Ağustos 2018'de yürürlüğe giren "Örtünme Yasası" kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.