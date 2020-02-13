Almanya'da camiler için bomba ihbarı yağdı! Avrupa'da İslamofobi tavan yaptı
Son dakika haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde bir camiye, elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Cami boşaltılırken çevrede güvenlik önlemi alan polis, uzman ekipler ve kokuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı.Aachen'daki DİTİB Yunus Emre Camisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camisi'ne yapılan "Camiyi havaya uçuracağız" ifadesinin yer aldığı tehdit içerikli yazı polise bildirildi.
ASILSIZ İHBAR
Cami boşaltılırken çevrede güvenlik önlemi alan polis, uzman ekipler ve kokuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı.
Polis, yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.
ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZLARINDA HİZMET VEREMEDİ
Aachen DİTİB Yunus Emre Camisi Başkan Yardımcısı Süleyman Zembilci, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle öğle ve ikindi namazlarında hizmet veremediklerini belirtti.
Zembilci, yetkililerden camilere yönelik bu tür saldırı ve huzursuz etmeye yönelik asılsız ihbarları yapanların, bir an önce bulunmasını talep etti.
Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) imzasıyla dün yine benzer şekilde DİTİB'e bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe, Unna ve Bielefeld camilerine yönelik bomba ihbarı yapılmış, aramalar sonucunda ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştı.
Köln yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Brühl Camisi inşaatında da dün camlar kırılmış, camiye maddi hasar verilmişti..
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