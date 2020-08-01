İran açıkladı: ABD’den yönlendirilen terör örgütünün lideri Cemşid Şarmehd'i yakaladık

SİLAHLI EYLEM VE SABOTAJLA SUÇLANIYOR

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı ve monarşi yanlısı örgüt, 12 Nisan 2018'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyor.