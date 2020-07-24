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Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaza saatler kala son hazırlıklar

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Giriş: 24.07.2020 10:22
Güncelleme:24.07.2020 10:26
Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra hasretin biteceği ilk namaza saatler kala son hazırlıklar A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. İşte o tarihi günde tarihi anlar...

Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra hasretin biteceği ilk namaza saatler kala son hazırlıklar A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. İşte o tarihi günde tarihi anlar...

86 yıllık hasret sona eriyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı! İşte Ayasofya Camiinin cuma namazından önce son görüntüsü 86 YILLIK HASRET SONA ERİYOR! İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI! İŞTE AYASOFYA CAMİİ'NİN CUMA NAMAZINDAN ÖNCE SON GÖRÜNTÜSÜ
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İlk namaza saatler kala son hazırlıklar
İlk namaza saatler kala son hazırlıklar
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