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Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaza saatler kala son hazırlıklar
Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra hasretin biteceği ilk namaza saatler kala son hazırlıklar A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. İşte o tarihi günde tarihi anlar...
Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra hasretin biteceği ilk namaza saatler kala son hazırlıklar A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. İşte o tarihi günde tarihi anlar...