Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

Ayasofya Camii, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden özüne kavuşacak. 86 yıl sonra zincirlerinden kurtulan Ayasofya'nın heyecanı halkı sabaha kadar uyutmadı. Birçok vatandaş geceden Sultanahmet Camii'nde sabahlarken, binlerce kişi Ayasofya'nın meydanını tarihi bir kalabalıkla doldurdu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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