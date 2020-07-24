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Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

Ayasofya Camii, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden özüne kavuşacak. 86 yıl sonra zincirlerinden kurtulan Ayasofya'nın heyecanı halkı sabaha kadar uyutmadı. Birçok vatandaş geceden Sultanahmet Camii'nde sabahlarken, binlerce kişi Ayasofya'nın meydanını tarihi bir kalabalıkla doldurdu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:14
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Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

Tarihi günün sabahında İstanbul'dan ilk kareler geldi!

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Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı.

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Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sabah namazını en yakın camide kıldıktan sonra bölgeye girmek için tekrar güvenlik noktasına akın etti.

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Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı.

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Ayasofya Camii heyecanı sabah kadar uyutmadı! Binlerce kişi toplandı

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.