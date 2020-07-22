22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hollanda'dan Libya hamlesi

Hollanda'dan Libya hamlesi

BAE ve Mısır gibi darbe destekçilerini arkasına alarak 'da iç savaş çıkartan Hafter'e bir darbe de 'dan geldi. Hafter milisleri işkence, zorla kaybetme ve yerleşim yerlerinden etme ya da öldürerek 10 bin insanın kaybolmasına neden oldu. Hollanda da Libya'da kaybolan insanlar için soruşturma başlatılmasını istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
Hollanda'dan Libya hamlesi

Hollanda, Libya'da sayıları 10 bini bulan kayıp kişilerle ilgili soruşturma açılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Hollanda'nın Trablus Büyükelçisi Lars Tummers, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda ile İsviçre Dışişleri Bakanlıkları ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) başkanlığındaki Uluslararası Berlin İnsan Hakları Çalışma Grubunun, bugün Libya'daki kayıplar meselesini ele aldığını belirtti.

10 BİN LİBYALIYA NE OLDU?

Tummers, "Kayıp Libyalıların sayısının yaklaşık 10 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu da soruşturmayı, gerçeğin ortaya çıkmasını ve şiddet sarmalını durdurmayı sağlayacak bir yanıtı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Libya'daki resmi kaynaklara göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıkları 4 Nisan 2019'dan bu yana insan kaçırma, zorla kaybetme, işkence, yerleşim bölgelerine ve evlere mayın yerleştirme gibi birçok savaş ve insanlık suçu işliyor.

Son dakika: Türkiye ile Rusyadan Libya kararı SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE RUSYA'DAN LİBYA KARARI
Son dakika: Mısırın Libya hamlesi ABDde nasıl yankılandı? SON DAKİKA: MISIR'IN LİBYA HAMLESİ ABD'DE NASIL YANKILANDI?
Sirte ve Cufra için eller tetikte! Libya UMH komutanı operasyonun detaylarını anlattı SİRTE VE CUFRA İÇİN ELLER TETİKTE! LİBYA UMH KOMUTANI OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA