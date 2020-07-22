22 Temmuz 2020, Çarşamba
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ABD'den corona virüs aşısı siparişi

hükumeti, ilaç şirketi ile Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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ABD'den corona virüs aşısı siparişi

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının tedarikine yönelik anlaşma yapıldığı bildirildi.

İlk aşamada 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1,95 milyar dolar ödeneceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın aynı zamanda ABD hükümetinin ilave 500 milyon doz aşı almasına imkan sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu aşının 3. aşama klinik denemelerinin tamamlanmasının ardından, ABD Gıda ve İlaç İdaresinden acil durum kullanım izni ya da lisansını alması halinde ABD'ye teslim edileceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 aşısının Amerikan halkına ücretsiz olarak sağlanacağı ifade edildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının, dün 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındığı bildirilmişti.

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