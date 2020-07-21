Sirte ve Cufra için eller tetikte! Libya UMH komutanı operasyonun detaylarını anlattı

UZLAŞI OLURSA SAVAŞ OLMAYACAK

"Sirte ve Cufra şehirlerinin ve Libya limanlarının özgürleştirme mücadelesinin başlaması artık çok yakın. Hafter'i destekleyen ülkeler bir uzlaşı ortaya koysa idi savaş olmayacaktı. Ancak bu ülkeler savaşmayı seçerse, El-Vifak güçleri savaş hazır. Tüm potansiyellerini ve güçlerini bu operasyona hizmet etmek için kullanıyorlar."

UMH T-122 İLE GÜÇLENDİ

TSK da Libya'da UMH'ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Sirte operasyonuna destek vermek için Libya'ya askeri kargo uçakları ile bazı silah sistemleri sevk edildi. Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırılacağı iddia edildi. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122'ler, Suriye'de etkin bir şekilde kullanılmıştı.