Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'ın tacizlerine en ağır şekilde yanıt veriyor. Son olarak Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
BM: AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASININ BÜYÜMESİ FELAKET OLUR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.
Azerbaycan ve Ermenistan'a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, "İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur." dedi.
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.