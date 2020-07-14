14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

- sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 asker öldürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
ABONE OL
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA