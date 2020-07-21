Kahraman çocuğa süper kahramandan davet

Bridger'ın teyzesi, Holland'ın aramasına yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun söylediği, "Hepimiz seninle gurur duyuyoruz ve küçük kardeşin senin gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. Yaptığın şey inanılmaz. Kendinle gurur duymalısın" bu sözleri paylaştı.

Kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki Bridger Walker sosyal medyada pek çok kişi tarafından kahraman ilan edildi.