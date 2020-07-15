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Darbeci Mısır yönetimi Libya'daki darbeci Hafter'e askeri mühimmat yardımı yaptı

'daki darbeci Sisi yönetimi ’yı bölmeye ve kaynaklarını peşkeş çekmeye çalışan darbeci Hafter’e askeri mühimmat gönderdi. Mühimmatlar ülkenin doğusundaki Tobruk kentine kamyonlarla geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Darbeci Mısır yönetimi Libya'daki darbeci Hafter'e askeri mühimmat yardımı yaptı

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi.

DETAY VERİLMEDİ

Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmezken konu ile ilgili fotoğraflara yer verildi.

40 KAMYON OLDUĞU GÖZLENDİ

Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

"BÜYÜK SAVAŞ" OLACAĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.

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