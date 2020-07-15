ABD ile Meksika koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararını uzattı
Meksika ve ABD, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ülkelerinde yükselmesi nedeniyle sınırlarını 21 Ağustos'a kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma kararı aldı.
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Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, enfeksiyon riskinin yükselmesi nedeniyle bu kararın alındığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:
"Her iki ülke de sınır bölgesindeki sağlık önlemlerini koordine etmeye devam edecek. Tedbirler 21 Ağustos 2020'ye kadar yürürlükte olacak."
Meksika'da şimdiye kadar 304 bin 435 kişide Covid-19'a rastlanırken virüs nedeniyle 35 bin 491 kişi hayatını kaybetti.