15 Temmuz 2020, Çarşamba
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ABD ile Meksika koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararını uzattı

ve , yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ülkelerinde yükselmesi nedeniyle sınırlarını 21 Ağustos'a kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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ABD ile Meksika koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararını uzattı

basınında çıkan haberlerde, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce alınan ABD-Meksika sınırının 21 Temmuz'a kadar kapatılması kararının, 'de son haftalarda tekrar vakaların artması üzerine 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, enfeksiyon riskinin yükselmesi nedeniyle bu kararın alındığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Her iki ülke de sınır bölgesindeki sağlık önlemlerini koordine etmeye devam edecek. Tedbirler 21 Ağustos 2020'ye kadar yürürlükte olacak."

Meksika'da şimdiye kadar 304 bin 435 kişide Covid-19'a rastlanırken virüs nedeniyle 35 bin 491 kişi hayatını kaybetti.

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