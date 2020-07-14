Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'dan çok net Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile AB Başkanlığında görüştü.



Görüşme sonrası konuşan Evarist Bartolo, AB'nin silah ambargosu hakkında net mesaj verdi.

Bartolo, "Adil olmalıyız. 'Libya'ya silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Maltalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Libya olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denilmişti.