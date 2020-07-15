15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Merkel ve Putin Ukrayna, İran ve Libya'yı görüştü

Son dakika: Merkel ve Putin Ukrayna, İran ve Libya'yı görüştü

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela ile Rusya Devlet Başkanı 'in , ve 'daki son durumu görüştükleri bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Merkel ve Putin Ukrayna, İran ve Libya'yı görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması ile İran'a uygulanan silah ambargosu ve Libya'daki durumu ele aldıklarını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA