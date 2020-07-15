Son dakika: Merkel ve Putin Ukrayna, İran ve Libya'yı görüştü
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştükleri bildirildi.
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması ile İran'a uygulanan silah ambargosu ve Libya'daki durumu ele aldıklarını belirtti.