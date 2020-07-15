Son dakika: Merkel ve Putin Ukrayna, İran ve Libya'yı görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması ile İran'a uygulanan silah ambargosu ve Libya'daki durumu ele aldıklarını belirtti.