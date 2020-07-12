Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Ateşkes için tek şart var...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuştu.Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında Libya'da ateşkes için tek şartın darbeci Hafter'in bölgeden çekilmesi olduğunu belirtti.
Financial Times'a konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi tek bir şartla kabul edeceğini, onun da darbeci Halife Hafter'in Libya'nın ortasındaki ve batısındaki bölgelerden geri çekilmesi olduğunu söyledi.
OLASI OPERASYONA DESTEK SİNYALİ
Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti içerisinde stratejik bir limana sahip olan Sirte ve ülkenin ortasındaki geniş hava üslerine sahip olan Cufra'dan çekilmeyen Hafter'e karşı saldırı için bir istek olduğunu söyledi. Financial Times, "Çavuşoğlu, böyle bir saldırıyı Ankara'nın destekleyebileceğinin sinyalini verirken, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin isteklerinin ve taleplerinin makul ve uygulanabilir olduğunu dile getirdi" yorumunu yaptı.
"SALDIRININ YAPILDIĞI ÜSTE TÜRK EĞİTMENLER VARDI"
Geçen hafta Türkiye'nin de kullandığı üsse yapılan saldırı ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sorumluları bulmak için soruşturma devam ediyor fakat bunu her kim yaptıysa ödeyecek. Üste Türk eğitmenler ve teknik ekip bulunuyordu, kimse yaralanmadı" dedi.
"RUSYA İLE OLAN GÖRÜŞMEDE KESİN TARİH VERİLMİŞTİ"
Çavuşoğlu, "Rusya geçen ay İstanbul'daki görüşmelerde çok kesin tarih ve zaman verdi. Fakat Ankara, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne danışınca, Libyalı yetkililer Sirte ve Cufra ile ilgili önkoşulu gündeme getirdiler ve 2015'teki sınırlara geri dönüşmesini istediler" ifadesini kullandı.
MUHABİRİN "DAHA BÜYÜK ÇATIŞMA SORUSUNA" CEVAP
Çavuşoğlu kendisine yöneltilen, "Türkiye'nin daha büyük bir çatışmaya çekilmesinden endişe etmiyor musunuz?" sorusuna ise, "Biz bir bölgede gerilimin artması veya savaşın çıkması için bulunmuyoruz fakat onların destekçileri bir darbeciyi destekliyor, o da Hafter. Şimdi her şey karşı tarafta, kalıcı bir ateşkes için önkoşulu kabul etmeliler" yanıtını verdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- BBP'den Muhsin Yazıcıoğlu ve 15 Temmuz mesajı
- 15 Temmuz'da Özel Harekat'ta neler yaşandı?
- Ayasofya'da ilk namazı Fatih Sultan Mehmet kıldı
- İşte Hafter’in kullanım kılavuzu! Böyle kula oldu
- PKK'nın son çırpınışları! Bakın hangi yalana sarıldılar
- Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz, Ayasofya, Libya açıklaması
- İBB'ye 565 milyon liralık haciz şoku!
- Bakanlık yeni haberi duyurdu! Tüm inleri başlarına yıkılacak
- SGK'dan milyonları ilgilendiren karar!
- Direniş ve diriliş ruhu “Kazan”
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?
- Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
- Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...