Ayasofya'nın ibadete açılması Rumları fena kudurttu! Nikos Anastasiadis'ten skandal sözler
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Ayasofya'nın yeniden camii olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu. Anastasiadis karar hakkında "Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, müzeye çevrilmesini içeren 1934 tarihli kararın iptali ardından Ayasofya'nın camiye dönüştürülecek olmasına ilişkin, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır" dedi.
KÜSTAH SÖZLER
Anastasiadis Facebook üstünden yaptığı açıklamada söz konusu kararlar için, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu.
RUM KESİMİ'NİN AYASOFYA RAHATSIZLIĞI
Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de, "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.
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