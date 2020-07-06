Ukrayna'dan kritik açıklama: Rusya, yeni bir saldırı başlatabilir

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksi Neyjpapa, Rusya'nın altı yıl önce ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda su sorunuyla karşılaştığına değindi. Neyjpapa, Rusya'nın, daha önce yarımadaya Dinyeper Nehri'nden su nakleden Kırım Kanalı'nı ele geçirmek için Herson iline saldırı yapabileceğini dile getirdi. Kendilerinin sürekli olarak bu ihtimale karşı hazırlandıklarını anlatan Neyjpapa, Ukrayna'nın geliştirdiği Neptün füzelerinin, Ukrayna denetimindeki topraklardan, Rusya'nın ele geçirdiği Kırım'ın Sivastopol üssünü vurabilecek güçte olduğunu kaydetti.

"DENİZ KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"



En büyük hedeflerinin Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ni geliştirmek olduğunu kaydeden Oleksi Neyjpapa, donanma için Karadeniz ve Azak Denizi sahilinde farklı yerlerde yeni üsler kurulması projesiyle uğraştıklarını, böylelikle Ukrayna donanmasının sadece Odessa ve Oçakov'daki küçük limanlarla yetinmeyeceğini dile getirdi. Komutan Neyjpapa, kendisinin en büyük hedefinin, Rusya'dan böyle bir saldırı olması halinde Ukrayna'nın ilk darbeyi karada değil, denizde karşılaması olduğunu kaydetti.



RUSYA'DAN İŞGAL...



Rusya, 2014 yılının Mart ayında, Ukrayna'daki ihtilal şartlarından yararlanarak Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmiş ve burada düzenlediği bir referanduma dayanarak, ilhak ettiğini açıklamıştı.